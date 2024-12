Barça, Hansi Flick enrage contre ses joueurs après le nul face au Betis

L’entraineur du Barça, Hansi Flick, a encore haussé le ton sur ses joueurs après le nul contre le Betis, samedi.

Le FC Barcelone était aux prises avec le Betis Séville cet après-midi dans le cadre de la 16e journée de Liga. Face aux Andalous, les Blaugranas n’ont pas pu faire mieux qu’un nul frustrant qui a irrité Hansi Flick (2-2). Le technicien italien n’a d’ailleurs pas épargné ses joueurs en conférence de presse d’après-match.

Le coup de gueule d’Hansi Flick après Betis – Barça

Le Barça s’est encore tiré une balle dans les pieds ce samedi. Opposé au Betis Séville, le club catalan (1er, 38 pts) a de nouveau manqué de prendre l’ascendant sur le Real Madrid (2e, 33 pts) qui affronte Girona, ce soir. La victoire semblait pourtant promise aux hommes d’Hansi Flick après que Ferran Torres a redonné l’avantage aux siens à la 82e. Mais le FC Barcelone a fini par concéder le nul dans les derniers instants sur un joli but d’Assane Diao (2-2, 90e+4). Un résultat qui pourrait faire la première place aux Azulgranas au profit du Real Madrid qui reviendra à deux points en cas de victoire ce soir en ayant encore un match de retard à jouer contre Valence le 2 janvier prochain.

AFP

Déçu de la prestation de ses joueurs, Hansi Flick a tapé du poing sur la table après le coup de sifflet final. « Je suis vraiment déçu de ce qui s'est passé sur le terrain. C'était un match que nous devions gagner. Nous n'avons commencé à bien jouer qu'après le but. Nous avons une équipe très jeune et nous devons beaucoup nous améliorer. Nous devons être plus forts pour les matchs à l'extérieur. Nous devons jouer plus vite. Nous avons été trop lents aujourd'hui. Beaucoup de longs ballons. Ce n'est pas notre point fort et nous devons changer cela. Nous savons que nous avons la qualité pour gagner, mais nous devons le prouver », a lâché le technicien allemand face aux médias.