Barça, Hansi Flick écarte plusieurs stars pour la tournée estivale

Plusieurs jours importants du FC Barcelone ne seront pas du voyage aux Etats-Unis avec le groupe dirigé par Hansi Flick.

Ce dimanche, le FC Barcelone va s’envoler pour les Etats-Unis d’Amérique pour la tournée estivale pour le compte de la préparation en vue de la nouvelle saison. Mais le nouvel entraîneur des Culés, Hansi Flick, a jugé bon de se passer des services de plusieurs cadres du groupe.

Dix joueurs écartés pour le stage aux USA

Après son premier match amical au cours duquel il s’était imposé contre Olot (1-0) grâce à un but de Pablo Torre à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, jeudi soir, le FC Barcelone va se diriger vers les Etats-Unis ce dimanche 28 juillet pour entamer son stage de préparation pendant laquelle il aura à en découdre avec le Real Madrid (dimanche 4 août à 1h française).

Mais pour ce stage, le nouvel homme fort de la barre technique des Culés, Hansi Flick, ne comptera pas sur plusieurs cadres de son vestiaire. Après avoir pris part au Championnat d’Europe soldé par le sacre de l’Espagne, Lamine Yamal et Ferran Torres continuent de profiter de leurs vacances, contrairement à Jules Koundé, qui a jugé bon de raccourcir ses vacances sur demande personnelle pour être au pays de l’Oncle Sam avec les Culés.

Quant à eux, Fermin Lopez, Pau Cubarsi et Eric Garcia prennent part aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec la sélection espagnole. En ce qui les concerne, Gavi, Pedri Gonzalez, Ronald Araujo, Alejandro Baldé et Frenkie De Jong sont toujours blessés et sont d’ores et déjà forfaits pour cette tournée américaine.