Barça : Hansi Flick dans une colère noire

Ce revers 4-0 constitue leur pire résultat contre l'Atlético depuis 1960, le pire de Hansi Flick en tant qu'entraîneur, et la première fois que le Barça encaisse quatre buts en une mi-temps depuis sa déroute 8-2 face au Bayern Munich de Flick.

Après le match, Flick est resté relativement calme face à la presse, admettant que son équipe avait reçu une véritable leçon en première période. Il a néanmoins défendu publiquement ses joueurs, se disant fier de leur saison dans son ensemble. Ce qui l'a le plus agacé, c'est l'arbitrage, suite à une intervention de la VAR d'une durée surprenante de huit minutes.

Malgré son attitude posée en public, sa colère était palpable chez les joueurs barcelonais après la rencontre. Sport explique qu'en 18 mois depuis son arrivée au club, personne n'avait jamais vu Flick aussi furieux que dans le vestiaire du Metropolitano. Le quotidien catalan rapporte que Flick n'a pas caché sa colère, haussant le ton. Preuve de sa frustration : la sortie de Marc Casado en première mi-temps, remplacé par Robert Lewandowski.

Flick a témoigné un peu d'affection à Casado après sa sortie, mais a explosé de colère à la mi-temps, faisant comprendre aux joueurs qu'il n'avait jamais été aussi contrarié depuis son arrivée au club. « Vous méritez de perdre plus largement », a-t-il notamment lancé à ses joueurs.

Cette information est corroborée par MD, qui indique que vendredi matin, Flick a déclaré à ses joueurs qu'il ne comprenait pas comment ils avaient pu entrer sur le terrain avec un tel manque d'intensité. Après avoir visionné les images, Flick leur a dit que la première mi-temps avait été celle d'une équipe sans intensité, sans esprit d'équipe et sans envie de gagner. Un message que Deco a relayé à la presse après le match.

Flick a particulièrement concentré sa frustration sur le milieu de terrain et l'attaque. La défense a paru perméable, Eric Garcia et Alejandro Balde étant vivement critiqués, mais Flick était surtout agacé par ses milieux centraux et son attaque, coupables d'un pressing inexistant en première période.

Flick a trois jours pour se ressaisir et trouver des solutions tactiques et psychologiques à son équipe. Un autre résultat qu'une victoire contre Gérone à Montilivi lundi soir ne fera qu'accroître l'incertitude et miner davantage la confiance du Barça.