Barça : Gundogan au Barça pour payer les factures ?

Le FC Barcelone a l'intention de faire au moins un gros recrutement cet été, et Nico Williams est sa cible numéro un.

Bien que le président Joan Laporta affirme que le club est capable de débourser cette somme pour Williams, il n'y a eu aucune transparence sur les finances du club, ni aucune suggestion sur l'activation de sa clause libératoire de 58 millions d'euros.

La plupart des médias continuent d'affirmer que le FC Barcelone doit vendre cet été. Les Blaugrana avaient prévu de vendre Ansu Fati, Frenkie de Jong, Ronald Araujo ou Raphinha, mais seul le Brésilien est encore possible. Les trois autres sont désormais blessés et Raphinha reste inflexible sur sa volonté de rester en Catalogne.

L'étape suivante a été d'étudier les possibilités de vente, et Sport dit essayer de tâter le terrain avec Ilkay Gundogan, pour voir s'il pourrait être intéressé par un transfert à Al-Sadd au Qatar, ou en Arabie Saoudite, les deux options qui se sont présentées. En cas de vente, il s'agirait d'un bénéfice direct après son arrivée gratuite, et il est l'un des plus gros salaires de l'effectif.

Gundogan n'a pas l'intention de partir, selon Sport, et le vétéran allemand a même discuté de la saison à venir avec le nouvel entraîneur Hansi Flick au début de l'été. Le joueur de 33 ans devrait revenir de ses vacances pour accompagner l'équipe lors de la tournée de pré-saison aux Etats-Unis dimanche. On dit qu'il fera probablement partie de l'équipe de Flick l'été prochain.

La saison dernière, Gundogan a délivré plus de passes décisives que n'importe quel autre joueur du FC Barcelone. Jusqu'à présent, on présume que le FC Barcelone jouera dans un système 4-2-3-1 brutal la saison prochaine, et beaucoup ont prévu que Gundogan jouera derrière Robert Lewandowski, bien que ce soit également le rôle réservé à Pedri. Des rapports antérieurs de la même source ont affirmé que Gundogan ne sera pas nécessairement un titulaire garanti pour Flick.