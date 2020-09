Barça, Griezmann "espère" voir Messi rester

Le Français a été sondé sur le cas Messi et espère voir l'Argentin rester en Catalogne ce été.

Que pense Antoine Griezmann de a saga Messi ? En termes de temps de jeu, le Français pourrait bénéficier d'un départ de l'Argentin.

Jorge Messi a laissé entendre que Lionel Messi peut rester à Barcelone cet été

L'article continue ci-dessous

Sondé par le journal télévisé de M6 ce jeudi soir, l'ancien joueur de la espère pourtant voir son illustre coéquipier rester en Catalogne.

Plus d'équipes

"On essaie d'avoir des nouvelles, mais c'est entre le club et lui. On espère juste qu'il restera. J'essaie d'être focalisé sur la sélection et de bien préparer les deux matchs à venir. On écoute un peu tout mais on n'en sait pas plus de notre côté", a déclaré Griezmann.

Le champion du monde 2018 peut se rassurer . En effet, selon les dernières tendances, La Pulga devrait rester une saison de plus au Barça.