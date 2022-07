Barça : Gerard Piqué, le nouveau scandale

Gerard Piqué continue de faire les gros titres en Espagne.

La grande fuite de conversations entre le président de la Fédération espagnole de football (RFEF) Luis Rubiales et deux des joueurs les plus emblématiques de l'histoire du football espagnol continue de faire les gros titres.

Plus tôt dans la journée de vendredi, il est apparu que Sergio Ramos avait été surpris en train d'envoyer des messages à Rubiales pour se plaindre de décisions arbitrales en faveur du FC Barcelone.

Cette affaire fait suite à la publication en avril d'une série d'enregistrements audio concernant Gerard Piqué et l'organisation de la Supercoupe d'Espagne.

Piqué se retrouve à nouveau dans l'eau chaude, car El Confidencial a révélé que le défenseur central a tenté d'influencer le calendrier de l'équipe nationale espagnole.

"Rubi, nous devons parler d'un sujet qui est très important pour moi et tu dois me faire cette faveur d'une manière ou d'une autre. Je vais t'expliquer. Je vois qu'il y a un match, Espagne-Roumanie au Wanda le lundi 18 novembre. Le lundi 18 novembre, la Coupe Davis commence à Madrid, également. Shakira fera l'inauguration, ma compagne chantera, nous ferons un spectacle de fous, l'après-midi il y aura des matchs."

"Bien sûr, si ce même match entre l'Espagne et la Roumanie au Wanda est également diffusé, on se cannibalise, on se ruine mutuellement. Je ne sais pas quel est le calendrier avant, je ne sais pas si on peut le déplacer au dimanche, ce qui serait parfait, je ne sais pas si on joue le vendredi ou le jeudi... Regardons la question du calendrier, mais je sais que vous n'avez pas encore commencé à vendre des billets et qu'il serait possible de le déplacer, donc, regardons."

Piqué est le fondateur du groupe Kosmos, qui organise la Coupe Davis, ce qui explique l'intérêt de Piqué pour que l'événement se déroule le mieux possible.

"Ok je vais regarder si c'est possible, je ne sais pas si c'est possible, mais si c'est possible, nous allons essayer", a répondu Rubiales.

Mundo Deportivo a repris ces citations mais a également fait remarquer qu'en fin de compte, le match contre l'Espagne a été joué le lundi.