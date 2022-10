Barça : Gerard Piqué a perdu toute crédibilité

Le FC Barcelone tente de se relever avec la perspective qu'il jouera peut-être une nouvelle fois l'Europa League l'année prochaine.

L'atmosphère au sein du club a basculé en mode crise après un coup de massue en termes financiers et compétitifs. Comme c'est souvent le cas, beaucoup cherchent des coupables.

Deux des suspects habituels ont fait l'objet de nombreuses critiques : Sergio Busquets et Gerard Piqué. Tous deux sont responsables des deux premiers buts de l'Inter et beaucoup pensent que leur temps au club est terminé.

Dans le cas de Piqué, il se pourrait que Xavi soit d'accord. Jusqu'à la crise des blessures, Xavi n'avait pas utilisé le vétéran défenseur. Forcé de le faire, Xavi était furieux du premier but où Piqué a joué Niccolo Barella en position de hors-jeu et lui a laissé le ballon.

Selon Sport, Xavi envisage d'utiliser Marcos Alonso aux côtés d'Eric Garcia contre le Real Madrid dans le Clasico comme une méthode pour éviter les erreurs de Piqué dimanche.

Alonso a débuté au poste de défenseur central contre le Celta Vigo dimanche dernier et a semblé chancelant et hors de sa place. Bien qu'il puisse solidifier la ligne défensive plus que Piqué, il y a très peu de preuves pour dire qu'il y fera un excellent travail.