Barça : Gavi s'exprime enfin après son retour

Le milieu de terrain de 21 ans avait dû subir une opération au genou en septembre, mais à la grande joie des supporters du club catalan, il est de retour pour la fin de saison.





Gavi a reçu le feu vert médical samedi, mais des doutes subsistaient quant à sa participation contre Séville. Hansi Flick a pris la décision de le faire jouer les dix dernières minutes, alors que Barcelone menait 5-1, un choix qui a ravi les supporters présents au Camp Nou.





Après sa première apparition en plus de six mois, Gavi s'est confié aux médias (via Marca) sur sa convalescence. Il a admis que c'était encore plus difficile que lors de son absence de plus d'un an après sa rupture des ligaments croisés et sa lésion du ménisque en sélection espagnole en 2023.





« Ça a été très dur, plus dur que la dernière fois. Le processus a été extrêmement douloureux et le quotidien plus difficile. L'ambiance au Camp Nou, avec mes coéquipiers, avec les supporters, est unique et je suis très heureux. Hansi Flick a toujours été là pour moi, comme un père. Je lui suis très reconnaissant. Il m'a toujours fait confiance. »





Le retour de Gavi arrive à point nommé pour Barcelone et Flick. Frenkie de Jong est toujours blessé, et Pedri et Marc Bernal peinent à retrouver la forme après un calendrier surchargé ces dernières semaines. Il sera donc indispensable pour soulager la charge de travail de ces deux joueurs.





Il est probable que Gavi ne soit pas aligné contre Newcastle United en milieu de semaine, mais il a certainement une chance de faire sa quatrième apparition de la saison lorsque Barcelone accueillera le Rayo Vallecano le week-end prochain.