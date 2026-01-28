Barça : Gavi, le règlement de comptes

Il n'a jamais caché ses sentiments et, selon des informations en provenance de la capitale catalane, il n'a jamais hésité à exprimer ses émotions. Ce trait de caractère est resté intact ces quatre dernières saisons, et la situation a atteint son paroxysme avec le staff technique ces dernières semaines.

Actuellement blessé suite à une opération du ménisque, Gavi est en voie de guérison. Il devrait reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers dans les prochaines semaines, pour quelques séances, et son retour est prévu pour février.

Outre la blessure de Pedri, le départ du jeune talent Dro Fernandez a été le seul point noir du mois de janvier pour le FC Barcelone. Le joueur de 18 ans a signé au Paris Saint-Germain pour 8,5 millions d'euros, estimant, semble-t-il, que son accès à l'équipe première était bloqué par Fermin Lopez et Dani Olmo. Sport rapporte que Gavi était mécontent de son départ et l'a fait savoir au staff technique.

Hansi Flick était furieux d'apprendre le départ de Dro, et Gavi était tout aussi mécontent, mais il a pointé du doigt le staff technique. Il a fait savoir à son entraîneur qu'il estimait que Dro aurait mérité davantage de temps de jeu en équipe première et que, par conséquent, il aurait eu plus de chances de le conserver. Le match de Coupe du Roi contre Guadalajara, où Dro n'a pas foulé la pelouse, en est un bon exemple. Gavi et Dro partagent le même agent, Ivan de la Peña, mais surtout, il était déçu de perdre un coéquipier talentueux.

Flick, quant à lui, se sentait trahi par Dro, qu'il avait personnellement soutenu. L'entraîneur allemand ne regrettait rien de sa gestion de la situation, estimant avoir donné suffisamment d'opportunités à Dro. Il l'avait notamment promu des U19 au détriment de coéquipiers évoluant au Barça Atlético et lui avait offert sa première chance en équipe première cet été, en l'emmenant avec lui lors de la tournée de pré-saison du FC Barcelone. Dro n'a joué que 148 minutes pour Barcelone en cinq apparitions, mais a été titularisé à deux reprises par Flick, et est entré en jeu lors d'un match crucial contre l'Atletico Madrid, alors que Marc Bernal et Marc Casado étaient également en difficulté pour obtenir du temps de jeu.