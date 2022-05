Barça : Frenkie de Jong ferme sur son futur

Le Néerlandais a été lié à un transfert estival loin du Camp Nou, mais a clairement fait savoir qu'il avait l'intention de rester en Catalogne avec son post Instagram de fin de saison.

"Cela a été une saison décevante pour nous", a-t-il écrit.

"Nous n'avons pas pu atteindre les objectifs que nous nous étions fixés au début. Mais je tiens à remercier les fans pour leur soutien cette année. Nous allons travailler dur pour faire mieux la saison prochaine. Je suis fier d'être un cule."

Barcelone a terminé deuxième de la Liga, à 13 points du Real Madrid, champion. Ils ont toutefois réussi à obtenir la Ligue des champions pour la saison prochaine, ce qui n'était pas gagné d'avance lorsque Xavi Hernandez a succédé à Ronald Koeman.

L'article continue ci-dessous

Depuis, le club a fait de nets progrès, mais Xavi a également supervisé des sorties décevantes de l'Europa League et de la Copa del Rey. La saison prochaine sera énorme pour Barcelone.

Et la question de savoir si De Jong sera là ou non reste un point de discussion. Manchester United a été mis en contact avec le joueur de 25 ans après la nomination d'Erik ten Hag, son ancien entraîneur à l'Ajax, à Old Trafford.