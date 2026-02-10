Barça : Flick garde espoir pour ce flop

Marc Casado aurait pu le suivre, mais il a finalement été décidé de le garder jusqu'à la fin de la saison.

La saison a été difficile pour Casado. Il s'est retrouvé derrière Frenkie de Jong, Pedri et Eric Garcia dans la hiérarchie des milieux de terrain, et même lorsqu'il a joué, ses performances ont été bien en deçà des attentes. Cela a suscité des interrogations quant à son avenir au Camp Nou, Manchester United et l'Atlético de Madrid étant apparemment intéressés par ses services.

Malgré cela, Flick a maintenu sa confiance en Casado. Selon Sport, la décision de l'entraîneur barcelonais d'aligner le milieu de terrain contre le Real Oviedo le 25 janvier visait à montrer qu'il comptait toujours sur lui, écartant ainsi tout risque de transfert de dernière minute durant le mercato hivernal.

Flick est ravi de pouvoir compter sur Casado dans son effectif et n'hésite pas à le faire jouer lorsque le besoin s'en fait sentir, comme ce fut le cas le week-end dernier face à Majorque. Pedri, de Jong et Gavi étaient indisponibles sur blessure, et Marc Bernal étant toujours en phase de reprise, le joueur de 22 ans reste un atout précieux.

Malgré cela, l'avenir de Casado au FC Barcelone la saison prochaine demeure incertain. Un transfert pourrait permettre de financer de nouvelles recrues, mais si Flick avait son mot à dire, il ne serait pas surprenant qu'il reste sur le banc.