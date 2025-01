Barça : Flick dévoile sa recrue préférée

Hansi Flick a jeté le doute sur le poste de gardien de but, alors qu'Inaki Pena et le vétéran Wojciech Szczesny se disputent la première place.

Le premier a conservé sa place de titulaire depuis que Szczesny est sorti de sa retraite pour signer à Barcelone, mais ses deux apparitions en Supercoupe d'Espagne ont suscité des spéculations selon lesquelles Szczesny pourrait devenir le numéro un.

Szcesny a également joué en Copa del Rey contre Barbastro, et bien qu'il ait été expulsé contre le Real Madrid, il n'a encaissé qu'un seul but lors de ses trois apparitions. Flick a refusé de confirmer si ce serait "Tek" ou Pena contre Benfica en Ligue des champions mardi soir.

"C'est une chose dont nous discutons avec les entraîneurs. J'ai dit que cela avait beaucoup changé, car nous voyons comment Tek peut jouer en Supercoupe, et c'est un champion, et ça se voit. Il a remporté de nombreux titres et il a beaucoup de personnalité. J'adore la façon dont il se comporte sur le terrain, j'adore ça, nous allons en discuter et voir comment il se comporte demain. »

« Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas ce qui va se passer », a-t-il répété lorsqu'on lui a demandé qui serait titulaire contre Benfica.

On a également demandé à Flick à quel point il était utile d'avoir une grande personnalité et quelqu'un avec de l'humour dans le vestiaire, comme c'est le cas de Szczesny.

« Je pense que c'est l'un des meilleurs transferts que nous ayons fait à ce poste. Ce n'est pas seulement sa performance, mais aussi son comportement avec les autres gardiens, c'est vraiment génial à voir. Un gardien aussi performant, et le fait qu'il apporte son expérience aux jeunes joueurs et aussi aux autres gardiens, c'est vraiment incroyable. »

Flick a déclaré avant le match nul de Liga contre Getafe que « beaucoup de choses avaient changé » en ce qui concerne le poste de gardien après la Supercoupe d'Espagne, après avoir été assez ferme sur le fait que Pena serait leur titulaire à l'approche de Noël. L'entraîneur allemand a également évoqué le fait que le FC Barcelone n'ait pas inscrit de penalty contre Getafe et la mauvaise forme de Liga du Barça lors de sa conférence de presse.