Barça : feu vert pour Joao Felix

L'émission Jijantes de Gerard Romero, qui a de bonnes relations avec Barcelone, affirme que Xavi a donné son feu vert à l'arrivée de Joao Felix.

Le milieu offensif portugais a déjà fait savoir qu'il souhaitait quitter l'Atletico Madrid, et le club ne semble pas non plus intéressé à le garder. Felix a ouvertement parlé de son désir de jouer pour Barcelone, ce qui ne lui a pas valu les faveurs des supporters de l'Atletico.

L'article continue ci-dessous

Il a un salaire énorme que Barcelone aura du mal à payer, mais étant donné que les deux équipes veulent que le transfert se fasse maintenant, une solution est certainement possible. Selon ce rapport, Barcelone a accepté de payer 100% du salaire de l'ancien joueur de Benfica, et toute négociation à partir de ce point sera probablement liée à une option d'achat potentielle.

La blessure de Pedri, qui pourrait manquer 8 semaines de jeu, a clairement contribué à faire avancer le FC Barcelone sur la voie de la concrétisation de cette transaction, et bien qu'il y ait encore beaucoup d'obstacles potentiels sur le plan financier, cela semble maintenant plus possible que jamais.