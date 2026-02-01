Barça : Fermin Lopez, c'est terminé

Initialement sous contrat jusqu'en 2029, Lopez est récompensé pour son excellente saison 2025, puisqu'il est en concurrence avec Dani Olmo pour une place de titulaire.

Le joueur de 22 ans a fait ses débuts en équipe première sous les ordres de Xavi Hernandez, mais a depuis progressé de manière significative sous la direction de Hansi Flick. Lors de la seconde moitié de la saison dernière, il s'est imposé comme l'un des principaux atouts offensifs du Barça, avec 10 buts et 8 passes décisives. Cette saison, Lopez compte déjà 10 buts et 10 passes décisives à son actif.

Cet été, des rumeurs circulaient selon lesquelles le FC Barcelone serait disposé à vendre Lopez afin d'alléger sa masse salariale, et vers la fin du mercato, Chelsea a formulé une offre. Fermin l'avait alors refusée, mais des bruits de couloir laissaient entendre que Chelsea était toujours intéressé.

Le nouveau contrat de Lopez avec Barcelone lui garantirait une augmentation de salaire considérable et prolongerait son engagement de deux ans, moins de deux ans après la signature de son précédent contrat. Cela semble mettre fin à l'intérêt de Chelsea pour le joueur. Sa nouvelle clause libératoire a été fixée à 500 millions d'euros.

Avec les absences prolongées de Raphinha et Dani Olmo, blessés cette saison, les buts de Lopez et Marcus Rashford sont devenus de plus en plus importants. Au total, avec Barcelone, l'international espagnol compte 29 buts et 22 passes décisives en 114 apparitions. En moyenne, il est impliqué dans un but toutes les 109 minutes, un ratio remarquable.

Lopez est parfaitement conscient de la forte concurrence pour une place en équipe d'Espagne et devra se battre pour une place lors de la Coupe du Monde cet été. Notamment face à Olmo, l'un de ses principaux rivaux pour le poste de numéro 10 en club comme en sélection.