Barça : Fabregas juge Alba et Piqué

Les vétérans défenseurs du FC Barcelone, Jordi Alba et Gerard Piqué, ne bénéficient pas de leur temps de jeu habituel cette saison.

Les deux hommes sont omniprésents dans la défense du FC Barcelone depuis qu'ils ont re-signé avec le club en 2012 et 2008 respectivement.

Pourtant, cette campagne, Piqué n'a débuté qu'une seule fois contre Cadix, tandis qu'Alba n'a débuté que le match contre le Viktoria Plzen et le match d'ouverture de la saison contre le Rayo Vallecano.

S'adressant à RAC1, comme le rapporte Mundo Deportivo, l'ancien barcelonais Cesc Fabregas s'est exprimé sur les affaires courantes à Barcelone. "Je vois une équipe très compétitive, un onze très solide et un banc fort". L'ancien joueur de Chelsea a également été interrogé sur le nouveau latéral gauche Marcos Alonso. "Il est spectaculaire sur les coups francs, s'ils lui donnent des occasions, il marquera à coup sûr".

Il a ensuite expliqué la bataille mentale que devront mener Gerard Piqué et Jordi Alba après la perte de leurs places de titulaires. "I l faut beaucoup de choses pour accepter d'être sur le banc. Ce qui sera le plus difficile pour eux, c'est quand ils ne joueront pas et que le lendemain, ils devront travailler avec les remplaçants pendant que les titulaires feront un travail de récupération."