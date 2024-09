Barça : Excellente nouvelle pour Gavi

Eloigné des terrains depuis plusieurs mois, Gavi reçoit une excellente nouvelle, ce mercredi.

Bonne nouvelle pour Gavi et Hansi Flick. L’entraîneur de la formation catalane pourrait bientôt compter sur l’un des hommes forts de l’entrejeu des Culés. Blessé depuis plusieurs mois, le jeune milieu de terrain espagnol est attendu à l’entraînement.

Gavi apte pour le match du weekend ?

Cela fait près d’un an que Pablo Martín Páez Gavira, plus connu sous le nom de Gavi (20 ans), est blessé et éloigné des terrains. Le joueur a été victime d’une grave blessure aux ligaments croisés en novembre dernier. Ce qui est un coup dur non seulement pour le Barça, mais aussi pour Hansi Flick, qui ne peut pas compter sur l’Espagnol depuis. Cependant, l’entraîneur du Barça pourrait bientôt trouver son joyau.

(C)Getty Images

Selon les informations de Mundo Deportivo, ce mercredi, le plan du staff technique du Barça, en accord avec l'équipe médicale, est que le milieu central puisse désormais faire une partie du travail avec le groupe. Ce qui voudrait dire que le joueur pourrait s’entraîner avec ses partenaires ce jeudi. Cela ne voudrait pas dire que le joueur pourrait rejouer dès ce weekend. Le Barça avait même publié une vidéo en juillet dernier où on peut voir Gavi en train de s’entraîner et se préparer physiquement.

Pour retrouver son jeune milieu de terrain, le Barça devrait attendre jusqu’au mois d'octobre ou, si les Culés décident d'y aller très lentement, en novembre, pour le récupérer sans aucun risque de rechute. De son côté, Ansu Fati, qui a rechuté récemment, a déjà repris les entraînements collectifs avec le reste de ses coéquipiers, et aspire à être inclus dans l'équipe pour le déplacement de dimanche à Gérone.