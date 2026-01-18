Barça : enfin un club pour ter Stegen

Dro Fernandez est sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain, et le prochain sur la liste pourrait être le capitaine Marc-André Ter Stegen.

La saison a été difficile pour Ter Stegen, qui n'a fait son retour qu'en décembre après une opération du dos subie cet été. À son retour, il a appris qu'il n'avait pas sa place dans l'effectif de Hansi Flick, Joan Garcia et Wojciech Szczesny étant considérés comme les gardiens titulaires pour la saison 2025-2026.

Un départ est donc attendu lors du mercato hivernal, Ter Stegen ayant besoin de temps de jeu pour s'assurer une place de titulaire avec l'Allemagne lors de la Coupe du Monde cet été. Il a été annoncé du côté de la Premier League, mais l'une de ces options est désormais écartée.

Selon MD, Ter Stegen a refusé une offre de prêt à West Ham United. Le joueur de 33 ans a clairement indiqué qu'il ne se voyait pas rejoindre l'Angleterre ce mois-ci, souhaitant rester près de sa famille en Catalogne.

La position de Ter Stegen laisse penser que Gérone sera le club qui s'attachera ses services pour la seconde moitié de la saison. Un accord est sur le point d'être conclu, ce qui permettrait au gardien de ne pas avoir à déménager et de devenir titulaire – il remplacerait ainsi Paulo Gazzaniga, dont les performances sont en deçà des attentes.

Il semble inévitable que Ter Stegen rejoigne Gérone avant la fin du mercato hivernal. Pour lui, c'est une excellente option, puisqu'il pourra rester chez lui avec sa famille et jouer beaucoup plus régulièrement qu'en restant à Barcelone.