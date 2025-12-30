Barça : du lourd pour remplacer Lewandowski

Le club catalan voit en l'attaquant un remplaçant potentiel pour Robert Lewandowski. Le vétéran polonais, dont le contrat arrive bientôt à échéance dans six mois, n'a pas encore décidé de son avenir au Barça et n'a pas encore prolongé son contrat.

Lewandowski reste incertain quant à son avenir.

Lewandowski, dont le contrat touche à sa fin, a reconnu qu'aucune décision définitive n'a encore été prise quant à la poursuite de son aventure catalane au-delà de la saison 2025-2026, après avoir surmonté quelques blessures cette année.

Lors d'un entretien avec le journaliste polonais Bogdan Rymanowski en début de mois, Lewandowski a livré une analyse franche de sa situation, faisant preuve de réflexion et de retenue. Il a déclaré : « J'ai encore le temps de me décider. Pour l'instant, je ne sais pas où je veux jouer. Inutile d'y penser pour le moment. Je ne sais pas quelle direction prendre, mais je ne ressens aucune pression. »

Lewandowski a insisté sur le fait que les discussions avec la direction du FC Barcelone restent détendues et que les considérations financières ne sont pas le facteur déterminant. « Je ne parle pas avec l'entraîneur des clubs intéressés », a-t-il ajouté. « Il ne s'agit pas de réduire mon salaire de moitié. Beaucoup dépend des projets du club et de mes propres souhaits. »

Alors que l'avenir de Lewandowski demeure incertain, le FC Barcelone a entamé la recherche d'un remplaçant pour l'attaquant polonais. Selon Marca, le club catalan aurait ciblé Dusan Vlahovic, la star de la Juventus, comme un remplaçant potentiel poste pour poste. Le contrat actuel de Vlahovic à Turin court jusqu'à la fin de la saison 2025-2026, après quoi il sera libre de tout contrat.

Si Hansi Flick considère Ferran Torres comme une option idéale pour remplacer Lewandowski dans son onze de départ, le club souhaiterait également recruter un joueur capable de renforcer son attaque et de combler le vide laissé par le départ de Lewandowski l'été prochain.

Vlahovic a connu des difficultés en termes de forme et de condition physique cette saison, n'inscrivant que trois buts en Serie A et en Ligue des champions. De plus, il s'est blessé aux adducteurs il y a un mois et ne reviendra pas à la compétition avant le premier match de 2026 au plus tôt.