Barça : des offres astronomiques pour Ansu Fati

L'avenir d'Ansu Fati à Barcelone a été remis en question après les commentaires de son père sur le manque de temps de jeu du joueur.

Fati est tombé dans la hiérarchie du FC Barcelone et n'a débuté que cinq matches (sur 19) depuis le début de l'année 2023. On se demandait déjà si les Blaugrana allaient se séparer de lui cet été, afin d'améliorer leur situation financière, et ce n'est qu'une fois de plus qu'ils ont jeté de l'huile sur le feu.

4 clubs anglais sur Fati

Malgré cela, Fati souhaiterait rester à Barcelone et a fait savoir à Xavi qu'il n'était pas d'accord avec les remarques de son père. Cependant, des clubs ont commencé à se manifester, alors que l'avenir de l'attaquant est scruté à la loupe.

Selon Sport, quatre clubs de Premier League (Manchester United, Arsenal, Chelsea et Newcastle United) surveillent la situation de Fati et pourraient agir si le FC Barcelone décide de vendre cet été.

La course au titre en Liga étant terminée, Fati pourrait désormais bénéficier d'un temps de jeu plus important avec le FC Barcelone dans les semaines à venir, dans ce qui pourrait être une période cruciale de sa carrière en Catalogne.