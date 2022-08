Des enregistrements audio ont été réalisés sur le milieu de terrain du FC Barcelone, Riqui Puig, proche d'un départ du club.

Puig discutait avec des camarades de classe d'une auto-école de ses anciens et actuels collègues blaugranas.

Puig sur l'arrivée de Ferran : "Guardiola ne voulait pas de lui".

On peut entendre Puig donner son avis sur le transfert de Ferran Torres de Manchester City au Barça plus tôt cette année, et sur le départ de la légende du Camp Nou Lionel Messi l'été dernier.

Le joueur de 22 ans, qui est sur le point de quitter l'Espagne pour rejoindre l'équipe MLS de Los Angeles Galaxy, parle également du fait qu'il a rejeté des offres de transfert en Angleterre et en Italie.

Dans les enregistrements, qui ont été publiés par le podcast Dongcast axé sur le Barça et réalisés lors d'un cours de conduite suivi en février, Puig parle de l'arrivée de Torres dans la capitale catalane : "[L'entraîneur principal de City, Pep] Guardiola, ne voulait pas de lui - il n'a joué que 12 matchs la saison dernière."

Sympathie pour Messi au sujet du départ du Barça

En discutant du départ de Messi, qui a signé au Paris Saint-Germain en juillet 2021 après 17 ans dans l'équipe première du Barça, Puig dit qu'il peut comprendre la détresse du capitaine argentin à quitter les géants de LaLiga. "En fin de compte, il était au club depuis qu'il avait 14 ans", a-t-il dit.

Puig révèle également qu'il avait déjà reçu des offres de Chelsea, club de Premier League, et de l'AC Milan, club de Serie A, mais qu'il a préféré rester à Barcelone par crainte du mal du pays. "C'est bien beau là-bas et ces équipes te paient double, mais à la fin, tu es là-bas tout seul", a déclaré le jeune produit du Barça.