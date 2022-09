Barça : Depay, l'incroyable retournement de situation

Partira ? Partira pas ? Nouveau retournement de situation dans le cas Depay.

Le FC Barcelone bénéficie peut-être de sa plus grande profondeur d'attaque du 21e siècle.

Il semble clair qu'Ousmane Dembele, Raphinha et Robert Lewandowski sont en tête de la hiérarchie pour Xavi Hernandez actuellement, mais s'ils se relâchent, l'entraîneur du FC Barcelone peut choisir entre Ferran Torres, Ansu Fati ou Memphis Depay pour les remplacer. Tous trois sont des internationaux et deux d'entre eux sont des éléments clés des équipes d'Espagne et des Pays-Bas.

Cependant, cela s'accompagne de la difficulté de gérer à la fois les minutes et les egos. Au début de la pause internationale, les premiers murmures de mécontentement se sont fait entendre, Memphis expliquant à la presse que les minutes qu'il recevait n'étaient pas suffisantes.

S'exprimant dans sa chronique avec Caught Offside, le journaliste italien Fabrizio Romano a expliqué qu'il y avait une chance que Memphis déménage cet hiver.

"Alors, et après ? Je pense que la situation de Depay est encore ouverte dans les mois à venir. C'est un grand professionnel et c'est pour cela que Xavi le fait jouer, mais pour janvier, cela dépendra des propositions pour Memphis."

"Pour le moment, tout est calme et rien ne sera décidé avant la Coupe du monde".

Ces derniers jours, l'attaquant néerlandais a été lié à Chelsea.