Barça : Dembélé, la renaissance

Le retournement de situation d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone s'apparente à celui de Lazare.

Au mois de janvier, ses chances de rester au club au-delà de l'été étaient minimes. Après quatre saisons marquées par de nombreuses blessures et une faible production, il est devenu la coqueluche du Camp Nou.

La saison dernière, il a terminé comme le meilleur passeur de la Liga et il semble qu'il ait repris là où il s'était arrêté. Déjà auteur de deux passes décisives en Liga, il en a ajouté deux autres hier soir contre le Viktoria Plzen.

C'était le titre d'un certain nombre d'excellentes statistiques que Dembélé a mis en place, y compris six passes clés.

Mais au-delà des chiffres, Dembélé a ébloui le public et la défense hier soir. Il n'est plus un joueur frivole qui prend constamment les mauvaises décisions. De plus en plus, Dembele trouve le joueur libre que ses dribbles dangereux provoquent, ce qui a conduit Xavi à le comparer à Neymar hier soir. De plus en plus, il est le joueur que ses coéquipiers recherchent avec Pedri et Robert Lewandowski.