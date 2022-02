Barça : Dembélé convoqué face à l’Atlético de Madrid ?

Trois semaines plus tard, le retour ? Écarté par le FC Barcelone depuis la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne perdue face au Real Madrid le 12 janvier (2-3 a.p.) en raison de son refus de prolonger son contrat, qui prendra fin en juin, Ousmane Dembélé peut s’attendre à de bonnes nouvelles.

Xavi a convaincu Laporta

Selon le quotidien espagnol AS, son entraîneur Xavi aurait pris la décision de le réintégrer dans le groupe blaugrana pour la réception de l’Atlético de Madrid, dimanche au Camp Nou (16h15) ! Le Français a pourtant été poussé vers la sortie lors du mercato hivernal, et invité à se trouver un nouveau club. Mais sans succès.

Face à cette impasse, Xavi a dû faire un choix : réintégrer Dembélé, ou le laisser en tribunes jusqu’au terme de la saison. Et l’intérêt sportif a primé. Toujours d’après AS, le technicien catalan a ainsi profité d’une réunion avec ses dirigeants pour aborder le cas de l’ancien Rennais, et il a reçu la bénédiction de l’état-major pour le convoquer à nouveau.

Xavi compte sur Dembélé

Il faut dire que le président Joan Laporta n’a jamais caché que Xavi aurait le dernier mot, et ce dernier compte sur Dembélé, dont il apprécie le profil percutant. L’entraîneur a donc jugé qu’il serait contre-productif, d’un point de vue sportif, de placer le Français en tribunes. Et cela donnerait également une mauvaise image du Barça.

À priori, Dembélé devrait donc bien effectuer son retour face aux Colchoneros ce dimanche. Et les Blaugrana auront besoin du champion du monde pour trouver la faille dans la très imperméable défense madrilène. Cinquième à un point de son adversaire dominical, le Barça a une occasion en or de passer devant et d’oublier sa première partie de saison délicate.