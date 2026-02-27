Barça : Deco n'a pas peur du PSG

Parmi eux, la campagne présidentielle en cours, qui bat son plein.

Recruté à Barcelone par l'ancien président Joan Laporta, grand favori pour sa réélection, Deco a partagé son point de vue sur le scrutin, qui aura lieu dans quelques semaines, comme le rapporte Marca.

« Je suis membre et j'ai le droit de voter et d'apporter mon soutien à la personne que je juge appropriée. Le Barça est un club démocratique et chacun peut voter. Je participe à un projet auquel je crois et nous sommes en train de consolider les bases. Je suis un supporter du Barça. Je soutiendrai le président que je considère le plus apte à faire honneur au club. »

Deco a également évoqué la blessure de Frenkie de Jong, survenue à l'entraînement jeudi, qui devrait être absent des terrains pendant au moins cinq à six semaines.

« Aujourd'hui, c'était une surprise. Ce sont des choses qui peuvent arriver. On s'entraîne dur et bien. Ce n'est pas le moment d'être blessé, et il est au sommet de sa forme. On n'aime pas que les joueurs se blessent, et il voulait être là à ce stade de la saison. On a surmonté toutes les blessures, et il nous en faut une de plus. »

Deco à propos des possibles adversaires du FC Barcelone en Ligue des Champions

Vendredi, le FC Barcelone saura s'il affrontera le Paris Saint-Germain ou Newcastle United au prochain tour de la Ligue des Champions. Deco estime que les deux matchs seront un test crucial pour Hansi Flick et ses joueurs.

« Ce sont deux équipes différentes. Le PSG est une grande équipe, avec des joueurs de très haut niveau, qui pratiquent un beau football… Elle a une grande qualité. Mais chaque équipe a ses difficultés et ses spécificités. On ne peut pas choisir. Mais on peut se battre pour passer les phases finales. »

Deco : Nous n'avons pas discuté avec l'Atlético Madrid ni avec Julian Alvarez.

Deco s'est également exprimé sur la situation de Julian Alvarez, alors que des rumeurs circulent selon lesquelles Barcelone aurait déjà conclu un accord pour recruter l'attaquant argentin de l'Atlético Madrid.

« Nous n'avons discuté avec aucun club ni joueur. Ce n'est pas le moment, même si nous les apprécions beaucoup. Nous en reparlerons le moment venu. Nous sommes en février. Il y a beaucoup de joueurs qui nous intéressent. On verra. Nous avons déjà deux attaquants. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions. »