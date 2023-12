Savio a suscité l'intérêt de clubs européens, le FC Barcelone étant l'équipe la plus intéressée par le jeune ailier.

Girona est la grande belle du football espagnol cette saison, ayant égalé le Real Madrid et dépassé le FC Barcelone après 15 journées. L'un des joueurs les plus en vue est Savio Moreira, qui a rejoint le club sous la forme d'un prêt d'une saison au cours de l'été en provenance de l'ESTAC Troyes, un autre club du City Group.

Ces dernières semaines, Savio a suscité l'intérêt de clubs européens, le FC Barcelone étant l'équipe la plus intéressée par le jeune ailier. Le directeur sportif Deco mènerait les négociations en vue d'une éventuelle signature, et le Portugais a parlé de Savio à l'émission brésilienne Esporte Espetacular (via Sport).

"Le football espagnol aime ce type de joueur avec une capacité de dribble. En Espagne, les gens aiment avoir la chance de voir du beau football, avec des joueurs de qualité technique, et Savio s'inscrit dans ce profil historique que le football espagnol a toujours eu.

"S'il continue sur cette voie, il aura beaucoup de succès en Espagne.

Reste à savoir si c'est à Barcelone que Savio poursuivra son développement. Gérone souhaite conserver le jeune attaquant au-delà de cette saison et, compte tenu de ses liens avec le groupe City, il est mieux placé pour conclure un accord avant ses rivaux catalans.