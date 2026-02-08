Barça : Deco, c'est terminé

Font a fait part de ses intentions en cas de destitution de Joan Laporta et ne souhaite pas que Deco soit impliqué, tout en voulant que Hansi Flick reste entraîneur de l'équipe première.

Le FC Barcelone se prépare actuellement pour les élections qui auront lieu le mois prochain. Laporta se représente, tandis que Font, Marc Ciria, Xavier Vilajoana et Joan Camprubi ont également confirmé leur candidature. Laporta a été réélu en 2021 avec 54 % des voix, devançant Font et Toni Freixa. Le président du FC Barcelone a déjà déclaré qu'il estimait mériter de poursuivre son mandat, confiant à RAC1 : « Cette année a été celle du renouveau du club, et je souhaite me représenter car je suis convaincu que nous accomplissons un excellent travail. Ce projet mérite de se poursuivre. Le programme que nous avons présenté comprenait des mesures controversées, prises sous une pression intense. Je comprends pourquoi certains ne les ont pas soutenues : ils ignoraient tout ce à quoi nous étions confrontés en interne. Il a fallu faire preuve d'intelligence, de courage et de détermination.

Nous avons dû résister à une campagne de discrédit institutionnel, orchestrée par certains secteurs, notamment nos rivaux. Et nous avons dû endurer l'épreuve de l'enregistrement des joueurs, rendue encore plus difficile par la réaction agressive de ceux qui ne souhaitaient pas notre réussite. Tout cela me donne la force de continuer. Je crois que le projet que je suis fier de diriger mérite d'aller de l'avant, car c'est ce qu'il y a de mieux pour le FC Barcelone. » Avant tout, nous aimons ce club, et tout ce que nous faisons est pour son bien.

Font est prêt à apporter des changements s'il parvient à battre Laporta cette fois-ci. Il a déclaré à RAC1 : « Mon entraîneur sera Hansi Flick, mais Deco ne sera pas mon directeur sportif. Nous veillerons à ce que la structure actuelle soit mieux adaptée à Hansi Flick, et qu'il n'y ait pas quelqu'un comme Alejandro Echevarria, qui n'occupe pas de poste officiel mais exerce une influence excessive. Deco est un conseiller de confiance pour Laporta et Alejandro Echevarria. »

Font a également évoqué ses projets concernant la légende du FC Barcelone, Lionel Messi. Le candidat à la présidence a déjà déclaré que Messi serait la première personne qu'il appellerait s'il remportait l'élection et admet avoir déjà pris contact avec l'entourage de la légende du club, ajoutant : « Je n'ai pas son numéro de téléphone, mais j'ai celui de sa famille. Nous avons un projet pour renouer les liens. Nous avons parlé avec son cercle rapproché. Je ne lui ai pas demandé de prendre position en ma faveur. » Ce que je ne ferai pas, c'est tromper les supporters en utilisant Messi comme Laporta l'a fait pendant la saison. Ce qui est clair, c'est qu'il ne reviendra pas avec Laporta.