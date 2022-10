Barça : De Jong lâche enfin ses bombes

La star du FC Barcelone Frenkie de Jong a rejeté les rumeurs concernant son refus d'accepter une baisse de salaire au Camp Nou.

L'international néerlandais était pisté par Manchester United et Chelsea, deux clubs de Premier League, dans une longue bataille de transferts estivale pour l'ancien meneur de jeu de l'Ajax.

Malgré la volonté du FC Barcelone de vendre le joueur de 25 ans, de Jong a constamment affirmé son désir de rester en Catalogne, en vue de la campagne 2022/23.

Cependant, ce désir était contrebalancé par l'obligation de modifier et de réduire son salaire avec les Blaugrana, en raison de leurs problèmes financiers.

De Jong a déjà confirmé qu'il avait été poussé à envisager un départ du club par le président Joan Laporta, alors que l'intérêt pour lui augmentait.

En plus de cette affirmation audacieuse, il a également réfuté les spéculations sur ce qu'il gagne à Barcelone - et sa position sur une réduction de salaire - pour aider à un remodelage fiscal du club.

"Il y a eu beaucoup de mensonges et de faussetés répandus sur mon salaire", a-t-il confié selon les rapports de TV NOS, via Mundo Deportivo.

"Au cours de chacune des 3 premières années où j'ai joué ici, j'ai réduit mon salaire.

"Finalement, l'argent revient, et il vient en plus de mon salaire normal, donc il semble plus important.

"Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas ça, mais les chiffres que les médias diffusent sont faux."