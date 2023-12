Barça : De Jong accusé de faire semblant, la grave accusation

Deco aurait accusé Frankie de Jong d'avoir "simulé" une maladie qui l'a fait manquer le match de Ligue des champions du FC Barcelone à Anvers

Barcelone avait déjà assuré sa qualification pour les huitièmes de finale en remportant le Groupe H grâce à sa victoire sur Porto. Le match contre l'Antwerp était donc sans enjeu d'un point de vue sportif. Cependant, un prix important était en jeu, s'élevant à 3 millions de dollars (2,4 millions de livres), selon les chiffres de l'UEFA. C'est pourquoi le président Joan Laporta aurait demandé à Xavi d'inclure tous les joueurs seniors dans l'équipe, ce qui signifie que quelques heures avant leur départ pour la Belgique, Robert Lewandowski, Ilkay Gundogan et Ronald Araujo ont reçu leur carte d'embarquement. Cependant, De Jong a été exclu, tout comme trois autres joueurs seniors qui n'ont pas voyagé en raison d'un état "fiévreux".

Selon RAC1, le directeur du Sporting, Deco, était furieux de voir De Jong absent du groupe et l'a appelé pour obtenir des éclaircissements de la part du joueur. Il ne croyait pas que De Jong était malade et a même demandé un certificat d'un médecin pour confirmer ses dires. Les deux hommes se sont alors disputés, selon le rapport, car De Jong a maintenu qu'il ne se sentait pas bien.

Cependant, des rapports contradictoires de Sport présentent une version différente des événements. Ils affirment que bien que l'appel téléphonique entre Deco et De Jong ait eu lieu, il avait un ton informatif et amical, Deco s'assurant du bien-être de De Jong et lui demandant de rester en contact avec le médecin.