Barça : De Jong a convaincu Xavi, Depay devenu indésirable ?

Le bonheur des uns fait souvent le malheur des autres. Et la maxime vaut pour les deux attaquants néerlandais du Barça, Luuk de Jong et Memphis Depay. Promis au départ cet hiver, le premier cité devrait finalement rester, tandis que le second l’aurait remplacé sur la liste des transferts selon Mundo Deportivo.

Trois buts en trois matchs pour De Jong

À son arrivée sur le banc barcelonais, Xavi a rapidement indiqué à ses dirigeants vouloir mettre fin au prêt de De Jong en provenance de Séville. Mais tout va très vite dans le football. Et trois matchs auront suffi à l’attaquant pour faire changer d’avis son coach, "séduit par son travail et sa capacité d’adaptation", et aussi par ses trois réalisations consécutives face à Majorque (1-0), Grenade (1-1) et Madrid (2-3 a.p.).

À l’inverse, Depay peine à s’adapter au jeu mis en place par Xavi. Et, selon nos confrères, son départ dès cet hiver - soit six mois à peine après son arrivée libre en provenance de l’Olympique Lyonnais - serait désormais vu comme "prioritaire" par les dirigeants blaugrana.

Depay, un départ pour alléger la masse salariale ?

Un véritable retournement de situation alors que De Jong allait de nouveau être prêté par Séville, mais cette fois à Cadix, tandis que Depay a commencé l’ère Xavi en tant que titulaire. Mais il a déçu, encore une fois, lors du Clasico face à la Maison Blanche, à l’inverse de son coéquipier en sélection.

Alors, partira, partira pas ? L’offre est là, selon nos confrères, mais reste à savoir si la demande sera au rendez-vous. Le Barça l’espère, car se délester d’un tel salaire permettrait ensuite d’attirer d’autres recrues pour remonter la pente. Pour rappel, après 20 matchs joués en championnat, la formation catalane pointe à un peu glorieuse 6e place, à… 17 longueurs du leader madrilène.