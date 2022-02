Cameroun : "Chacun pense à lui et ça n*que tout…", regrette Aboubakar

Vincent Aboubakar, capitaine du Cameroun : "Dans le football, ça paie cash. On a une grosse équipe. A chaque fois qu'on essaie de jouer collectif, on gagne. Là, chacun voulait montrer de quoi il est capable… Le football ne ment pas. Quand chacun essaie de faire ce qu'il veut, on passe à côté. Et le résultat est là aujourd'hui... Chacun pense à lui et ça nique tout... Malheureusement, c'est ça..."

"Le football ne ment pas"

Karl Toko Ekambi, attaquant du Cameroun : "On a fait un bon match et on a eu des occasions mais on n’a pas réussi à marquer. Les Égyptiens ont été compacts et ont bien défendu. Je pense que nous avons été meilleurs qu’eux, mais nous n’avons malheureusement pas su trouver la faille. On a fait un bon tournoi et on va aller chercher la troisième place maintenant."

L'article continue ci-dessous

Tony Conceiçao, sélectionneur du Cameroun : "Nous ne serons pas en finale, nous sommes aussi tristes que les 27 millions de Camerounais, mais c'est le foot. Dans un match de cette dimension avec autant d'intensité, en seconde période les signes de fatigue sont apparus. Nous avons très bien joué en première période, il aurait fallu marquer un but.

"Les tirs au but, aussi une question de charge émotionnelle..."

En seconde mi-temps on a vu du déséquilibre. Nous nous sommes entraînés aux tirs au but, mais c'est aussi une question de charge émotionnelle, ça peut arriver à tous les joueurs de manquer. Les joueurs sont humains, ils ont joué un très grand match nous pouvons être fiers de l'équipe tout au long de la compétition, mais nous n'avons pas atteint l'objectif d'aller en finale."