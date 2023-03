Barça : Combien coûte un arbitre en Espagne ? (C'est très cher)

Combien vaut un arbitre ? Le parquet espagnol a confirmé vendredi que le Barça a versé 7,3 millions d'euros à Negreira.

Le rapport du Procureur devant le Tribunal Général de Justice n°1 de Barcelone détaille tous les paiements effectués par le Barça à des sociétés enregistrées au nom de José María Enríquez Negreira - paiements qui se sont élevés, au cours des 17 années qu'a duré la relation (de 2001 à 2018), à 7,3 millions d'euros.

Beaucoup d'argent en jeu

Entre janvier 2011 et janvier 2014, sous la présidence de Sandro Rosell, les paiements ont dépassé les deux millions d'euros. Entre janvier 2014 et décembre 2015, ils ont atteint 1 286 530,19 euros. Entre 2016 et 2018, Enríquez a reçu 1 685 142,83 euros.

Le montant total des sommes perçues par l'accusé au cours de la période couverte par la procédure s'élève à 2 971 673,01 euros.

Le ministère public a formalisé sa plainte vendredi. Il accuse le club ainsi que les anciens présidents Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu d'un délit continu de corruption dans les affaires, de fraude sportive, de gestion déloyale et, enfin, de faux documents commerciaux. Deux anciens dirigeants du club, Albert Soler et Óscar Grau, sont également accusés.

Selon les accusations, le FC Barcelone, par l'intermédiaire des ex-présidents Sandro Rosell et Josep María Bartomeu, a conclu "un accord strictement confidentiel" avec Enríquez Negreira "profitant de sa position de vice-président de la Commission technique des arbitres (CTA), il passerait des accords favorables avec le club en échange d'argent dans l'intention d'influencer la prise de décision des arbitres et, de cette manière, les résultats sportifs du club". La CTA est chargée de déléguer les officiels de match pour chaque rencontre de tous les matches officiels du championnat espagnol, de déterminer les arbitres qui montent ou descendent de catégorie et de proposer des candidats pour les postes d'arbitres internationaux.