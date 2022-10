Barça - Celta 1-0, le Barça s'impose de justesse

Le Barça recevait le Celta Vigo en Liga pour se remettre sur les bons rails après sa défaite face à l'Inter en C1.

Un Barça très à l'aise en Liga (surtout à domicile) recevait le Celta Vigo ce dimanche soir, pour le compte de la 10e journéde de Liga, alors que le Real Madrid a ramené les trois points de son court déplacement à Getafe, samedi soir (1-0).

Dos au mur, les Catalans n'avaient guère le choix et devaient s'imposer face aux Galiciens.

Dès la 7e minute, Ferran Torres, à bout portant, ouvrait son pied droit, mais le cuir lui échappait..

Dix minutes plus tard, un centre de Gavi mal repoussé par Unai Nunez, profitait à Pedri qui ouvrait le score pour le Barça à la maison.

Au repos, le FC Barcelone ne menait que d'un petit but, mais monopolisait clairement le ballon (64% de possession).

Le Celta s'offrait une très belle opportunité dès le retour des vestiaires, mais Oscar, servi à gauche, dans la surface de réparation, ratait sa frappe en plat du pied droit et ne cadrait pas. Le score nallait pas évoluer malgré six minutes de temps additionnel et le Barça s'offre un petit succès, mais un succès quand même.