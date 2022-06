Barça : ça discute fort avec Gavi

Selon la journaliste Helena Condis, Gavi est sur le point de signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone, mais l'accord n'est pas encore conclu.

Le représentant de Gavi, Ivan de la Pena, a récemment rencontré le club et les derniers détails sont apparemment en train d'être réglés.

Les négociations entre les deux parties traînent en longueur depuis un certain temps. Le FC Barcelone a déjà engagé Ansu Fati, Pedri et Ronald Araujo pour des contrats à long terme avec des clauses libératoires massives.

Gavi a toujours été le prochain sur la liste, mais les négociations ont été laborieuses. La durée du contrat est l'un des points encore en discussion.

Gavi, 17 ans, a fait irruption dans l'équipe première du FC Barcelone au début de la saison 2021/22 et est rapidement devenu un titulaire en club et en sélection, jouant régulièrement pour l'équipe nationale espagnole de Luis Enrique ainsi que pour le FC Barcelone. Encore si jeune, c'est un talent incroyable qui n'a cessé de progresser. Et il n'aura 18 ans que plus tard cet été.