Barça - Avec Messi et Coutinho, quel schéma tactique pour Koeman ?

Messi et Coutinho seront Barcelonais cette saison. De quoi donner des tas d'idées tactiques à Ronald Koeman, et aussi quelques maux de tête…

Une révolution. Les supporters du n’en attendaient pas moins lorsque Ronald Koeman a remplacé Quique Setién après l’humiliation subie face au (2-8) en Ligue des Champions.

Et ces derniers ont été servis : exit Luis Suarez, Arturo Vidal ou encore Samuel Umtiti, et bienvenue à Memphis Depay et Georginio Wijnaldum, deux internationaux hollandais (très) bien partis pour rallier la Catalogne cet été.

Ajoutons à cela l’arrivée de Francisco Trincao, l'annonce du replacement de Frenkie de Jong en sentinelle, l’année de la confirmation pour Ansu Fati, le retour de blessure d’Ousmane Dembélé et du Bayern Munich pour Philippe Coutinho, la revanche prévue d’Antoine Griezmann, le départ par la grande porte prévu pour Lionel Messi… et nous obtenons un cocktail assez détonant.

À Koeman de (faire) jouer !

Un cocktail qu’il faudra travailler, peaufiner, et finalement bricoler au cours de la saison. Mais avec l’effectif à sa disposition, à condition que Depay et Wijnaldum quittent respectivement l’OL et pour signer en Catalogne, Koeman aura de quoi nous régaler.

Plusieurs systèmes sont à sa disposition. Du 4-2-3-1 basique au 3-4-3 qu’il affectionnait parfois utiliser avec les , en passant par le 4-3-3 offensif ou celui sans véritable N°9. Quid de son équipe type ? Tour d’horizon des possibilités qui s’offrent au héros de la Ligue des Champions remportée par le Barça en 1992.

4-3-3 offensif : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Pjanic, De Jong, Wijnaldum - Messi, Depay, Coutinho.

Commençons avec le 4-3-3 offensif. Et gageons surtout que la défense ne bougera pas cette saison. Au poste de sentinelle, Koeman a déclaré que Busquets ne serait plus indiscutable, d'après Marca. Le technicien hollandais voudrait réinstaller son compatriote De Jong devant la défense, et celui-ci sera vraisemblablement entouré de Pjanic et Wijnaldum.

Un milieu compact, technique et relativement expérimenté qui n’aura plus qu’à servir les cracks offensifs. Messi conservera son rôle d’électron libre, avec cette petite affection pour le côté droit, tandis que Depay devra remplacer Suarez pour faire trembler les filets, et venir en soutien de l’Argentin.

À gauche, Coutinho part favori pour une place de titulaire dans un rôle de milieu offensif, semblable à celui de Messi. L’erreur serait de le placer en tant qu’ailier, un poste qu’il n’affectionne pas et auquel il n’est point performant. Au contraire d’Ansu Fati, qui aura évidemment son mot à dire.

4-3-3 avec faux N°9 : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Pjanic, De Jong, Wijnaldum - Griezmann, Coutinho - Messi.

Autre solution : le 4-3-3 avec un faux N°9, semblable à celui de l’ championne d’Europe en 2012. Toujours le même milieu, mais Messi dans un rôle plus axial, et encore plus de liberté pour les deux milieux offensifs que seront Coutinho et Griezmann. À moins que le Français ne soit remplacé par Messi, avec Depay en faux N°9, comme il le faisait parfois à .

4-4-2 offensif : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Dembélé, Pjanic, De Jong, Fati - Depay, Messi.

Partons un peu dans le fantasme de ces équipes ultra-offensives. Ici, le 4-4-2 n’offrira évidemment pas toutes les garanties défensives, mais quelle attaque ! Pjanic et De Jong pour tenir l’entrejeu, à moins que Wijnaldum ne prenne la place du premier et Busquets celle du second, avec les flèches Dembélé et Fati sur les côtés.

Si les deux ailiers réalisent leurs tâches défensives, ce schéma pourrait avoir de l’avenir. Et Messi conserverait ainsi son rôle d’électron libre en attaque, avec Depay ou Griezmann pour le suppléer, mais ce système place en revanche Coutinho sur le banc.

4-4-2 défensif : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - De Jong, Pjanic, Busquets, Wijnaldum - Depay, Messi.

Si vous voulez une équipe capable de résister à n’importe quelle attaque ou milieu de terrain, celle-ci pourrait vous convenir. En 4-4-2 défensif, pas d’ailiers, mais deux milieux créateurs excentrés. Ici, nous retrouverons deux Hollandais, De Jong et Wijnaldum, qui seront un peu plus haut que Pjanic et Busquets sur le terrain.

Mais ce schéma présente le désavantage de ne compter que deux joueurs offensifs. Non des moindres, certes, mais Messi et Depay (ou Fati, ou Griezmann, voire Dembélé) seront peut-être trop esseulés. Et encore plus pour le Néerlandais lorsque l’Argentin aura décidé de faire une petite pause…

4-2-3-1 : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Pjanic, De Jong - Griezmann, Messi, Coutinho - Depay.

Dans un registre similaire au 4-3-3, il y a le 4-3-2-1. Celui-ci présente l’avantage de pouvoir aligner un joueur offensif en plus, et surtout de libérer complètement Messi. En revanche, il faudra faire sans Wijnaldum au milieu de terrain, mais Griezmann et Coutinho seront là pour donner un petit coup de main lorsque les Blaugrana souffriront.

Mais offensivement, le Barça a tout pour faire très mal à l’adversaire. Et avec les joueurs retenus pour ce schéma, il retrouverait surtout son ADN : le jeu, le jeu et toujours le jeu. Les trois meneurs de jeu alignés en seront les garants.

3-4-3 : Ter Stegen - Roberto, Piqué, Lenglet - Semedo, Pjanic, De Jong, Alba - Messi, Depay, Coutinho.

Finissons ce tour d'horizon avec la tendance du 3-4-3. Système en vogue de nos jours, que Koeman n’avait pas hésité à utiliser avec les Pays-Bas. Mais dans ce schéma, nous ne retrouverons qu’un seul Hollandais en la personne de Depay, qui sera chargé de faire déjouer la défense adverse avec Messi et Coutinho.

Un schéma propice à la circulation du ballon, qui limite en revanche le nombre de joueurs offensifs à trois, alors que les éléments «défensifs» seront cinq. Mais Semedo et Alba semblent inamovibles dans ce système, aucun autre membre de l’effectif ne possédant leur faculté à alterner entre les tâches défensives et offensives.

Sans recrue : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Pjanic, De Jong - Griezmann, Coutinho, Fati - Messi.

Quid du Barça sans recrue ? Celui-ci ne devrait pas voir le jour tant le club a besoin d’un buteur, mais tout de même. Sans investir, les Blaugrana pourraient tout de même aligner un onze capable de faire peur à n’importe quelle équipe au monde.

Tout dépendra de l’animation, mais la perspective de voir Coutinho dans l’axe avec Messi un peu plus haut en position de faux N°9, est (très) alléchante. Nous retrouverons un Griezmann en position excentrée de meneur de jeu, tandis que Fati couvrira tout le côté gauche.

D’un point de vue athlétique, ce onze de départ aura peu de répondant, c’est une évidence. Mais balle au pied, ce sera le régal… ou la cacophonie. Aligner tant de joueurs de classe peut être dangereux, sauf lorsque ces derniers parviennent à combiner. À Koeman de (faire) jouer !

Oui, le Barça sera un candidat crédible au(x) titre(s)

Bien évidemment, nous ne proposons ici que des schémas, avec quelques pistes sur l’animation du jeu, et il est fort possible que le Barça version 2020-2021 n’ait rien à voir avec nos hypothèses. Mais si les recrues espérées arrivent et que personne d’autre ne quitte le navire, les Blaugrana seront des candidats sérieux au titre en … et en Ligue des Champions !