Barça : Au moins deux semaines d'absence pour Busquets

Barcelone a confirmé que Sergio Busquets avait subi une entorse au ligament latéral externe de son genou gauche et devrait être hors de combat pendant

Le service médical du club a confirmé la blessure, bien que les médecins Blaugrana n'aient pas indiqué combien de temps ils pensaient qu'il serait absent.

Ce qui est certain pour l'instant, c'est que Busquets ratera le choc de samedi contre l'Atletico Madrid, et son absence oblige Ronald Koeman à repenser son onze de départ.

De plus, le long voyage de Barcelone en pour affronter le Dynamo Kyiv en viendra également trop tôt pour le milieu de terrain, et le match de championnat contre Osasuna le 29 novembre est un objectif plus réaliste pour son retour.

Busquets a subi sa blessure en jouant pour l' contre la et a dû être remplacé lors de cette rencontre. Koeman attend maintenant le retour de ses joueurs internationaux avant le grand match de samedi contre l'Atletico.