Barça - Athletic Bilbao : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un air de déjà-vu qui flottera ce mercredi soir (20h00) au King Abdullah Sports City de Djeddah. Comme l'an passé, le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao ouvrent le bal de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, dans un remake de la demi-finale précédente remportée par les Catalans (2-0). Pour le Barça, tenant du titre et recordman de l'épreuve (15 sacres), l'objectif est limpide : utiliser cette compétition comme le "chemin le plus court vers un trophée" et reproduire le scénario de 2025, où le sacre avait servi de déclencheur pour une fin de saison canon. Mais face à eux se dressent des Lions blessés mais redoutables dans ce format "coupe". L'Athletic, triple vainqueur de l'épreuve (dont l'édition 2021 face au Barça), arrive en Arabie avec le costume de l'outsider assumé, prêt à transcender sa forme actuelle mitigée pour créer la surprise.

Le "Flick-ball" à l'épreuve, Araújo de retour

Le contraste des dynamiques est saisissant. Le Barça débarque en Arabie sur un nuage, fort de huit victoires consécutives toutes compétitions confondues et d'un leadership incontesté en Liga. La méthode Hansi Flick, surnommée le "cerrojo" (verrou) par la presse ibérique pour sa solidité défensive retrouvée, fonctionne à plein régime, comme l'a prouvé la victoire au forceps dans le derby contre l'Espanyol. De plus, le groupe enregistre un retour chargé d'émotion : celui de Ronald Araújo. Le défenseur uruguayen, écarté des terrains pour des soucis de santé mentale, revient dans le groupe, offrant une option supplémentaire à un effectif qui semble insubmersible. En face, l'Athletic traverse une zone de turbulences (une seule victoire sur les cinq derniers matchs), mais Ernesto Valverde pourra compter sur le retour progressif des frères Williams pour tenter de faire mentir les pronostics et effacer la lourde défaite (0-4) subie en championnat plus tôt cette saison.

Le duel des gardiens : une audition pour la Roja

Au-delà de l'enjeu collectif, ce match sera le théâtre d'un duel individuel fascinant qui passionne l'Espagne : le face-à-face entre les gardiens Joan García et Unai Simón. Le portier basque, titulaire habituel de la sélection espagnole, voit son statut menacé par l'ascension fulgurante du gardien barcelonais. García, impérial depuis qu'il a pris la place de numéro un et encensé comme "l'un des meilleurs du monde" actuellement, passe un véritable test grandeur nature. Pour la presse espagnole, cette demi-finale a des allures d'audition pour le poste de gardien de la Roja. Valverde a tenté de calmer le jeu en rappelant que "les deux équipes ont de grands gardiens", mais nul doute que chaque arrêt sera scruté par le sélectionneur national.

Deux philosophies pour une place en finale

Ce mercredi, ce sont donc deux visions du football et deux identités fortes qui s'affrontent à des milliers de kilomètres de leurs bases. D'un côté, le Barça et sa confiance inébranlable, qui veut "tuer" le match rapidement grâce à la créativité de Lamine Yamal et Pedri. De l'autre, l'Athletic et ses vertus de combat, qui promet de "tout laisser sur le terrain" pour compenser l'écart technique. "Nous ne sommes pas Barcelone, nous avons d'autres vertus", a résumé Valverde, misant sur l'intensité et l'esprit de corps pour faire dérailler la machine catalane. Le vainqueur s'offrira le droit de rêver à un titre dimanche, face au vainqueur du derby madrilène, dans une finale qui promet d'être électrique.

Sur quelle chaine suivre le match FC Barcelone - Athletic Bilbao ?

Diffusion / Streaming France L'Équipe Live Foot (streaming, abonnement requis) MENA Thmanyah (application) Espagne M+ La Liga Balkans Arena Premium 2 Portugal Sport TV 3 Allemagne Sportdigital Fussball Pays-Bas Ziggo Sport Pologne Eleven Sports 1 Roumanie Digi Sport 1 💡 Astuce VPN Utilisez un VPN pour accéder à une diffusion étrangère si le match n’est pas disponible dans votre pays.

Horaire et lieu du match FC Barcelone - Athletic Bilbao

Super Coupe - Super Coupe King Abdullah Sports City

La rencontre entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao se joue ce mercredi 7 janvier à partir de 20h00, heure française, au Stade King Abdullah Sports City de Jeddah.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Barcelone

Du côté du FC Barcelone, Hansi Flick aborde ce rendez-vous à Djeddah avec un groupe quasiment au complet. La principale information concerne le retour de Ronald Araújo, réintégré après une période d’absence durant laquelle le club avait pris soin de préserver sa santé mentale. Le défenseur uruguayen a repris l’entraînement collectif et figure logiquement dans le groupe pour ce choc.

Le Barça ne déplore que deux absences notables pour cette Supercoupe : Andreas Christensen et Gavi, tous deux toujours indisponibles en raison de blessures au genou. En dehors de ces forfaits, l’effectif catalan affiche un visage solide et équilibré.

Sur le plan tactique, Eric García, très performant récemment dans un rôle hybride au milieu, pourrait encore être utilisé dans l’entrejeu. Cette option offrirait davantage de liberté à Pedri, susceptible d’évoluer plus haut sur le terrain. Dans ce contexte, Marcus Rashford pourrait débuter sur le banc, laissant les couloirs à Lamine Yamal et Raphinha, deux profils plus naturels dans le jeu de débordement.

En attaque, Robert Lewandowski postule pour une place de titulaire, mais la tendance reste favorable à Ferran Torres pour débuter en pointe lors du coup d’envoi. Une configuration qui illustre la volonté de Flick de maintenir une certaine continuité, tout en s’appuyant sur la profondeur de banc pour gérer un match à enjeu dans un format court.

Infos sur l'équipe de l'Athletic Bilbao

Du côté de Athletic Bilbao, Ernesto Valverde devra composer avec un effectif nettement amoindri pour ce rendez-vous à Djeddah. Les Basques seront privés de plusieurs éléments importants, à commencer par Yeray Álvarez, suspendu, ainsi que Yuri Berchiche, Aymeric Laporte, Beñat Prados, Unai Egiluz et Maroan Sannadi, tous forfaits pour des raisons physiques (ischio-jambiers, muscle ou genou selon les cas).

Malgré ce contexte délicat, l’Athletic conserve des arguments offensifs solides. Sur les ailes, Nico Williams, dont le profil est régulièrement cité du côté de Barcelone, devrait être aligné d’entrée, avec son frère Iñaki Williams sur l’autre flanc. Un duo chargé d’apporter profondeur et percussion face à une défense catalane attentive.

En pointe, Gorka Guruzeta part avec une longueur d’avance. Buteur lors de la dernière sortie face à Osasuna, l’attaquant a marqué des points et pourrait conserver sa place dans le onze de départ, même si la concurrence d’Álex Berenguer reste bien réelle. Dans un format aussi resserré que la Supercoupe, la capacité de l’Athletic à exploiter ses rares temps forts pourrait s’avérer déterminante.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations