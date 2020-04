Barça, Arthur Melo dément tout départ

Le milieu de terrain de Barcelone Arthur Melo s'est exprimé pour stopper les rumeurs de départ le concernant.

L'international brésilien a connu un début d'année 2020 frustrant, avec des blessures freinant son apparition en équipe première sous Quique Setien.

Cela a ouvert la voie à des rumeurs de départ à linter-saison, potentiellement dans le cadre d'un accord visant à faire venir l'attaquant de l' Lautaro Martinez en .

Cependant, l'ancien joueur de Gremio a déclaré qu'il resterait au Camp Nou. «Je suis fier que mon nom soit lié à des clubs de renommée mondiale tels que l'Inter Milan, a-t-il déclaré lors d'une interview avec la Gazzetta dello Sport.

«Mais pour le moment, je me concentre sur Barcelone. Je me sens très à l'aise au club et en ville. Je me vois porter les couleurs de Barcelone encore de nombreuses années. »

Un échange Lautaro Martinez-Antoine Griezmann a également été évoqué par la presse italienne. Affaires à suivre...