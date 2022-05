Après avoir signé un contrat de cinq ans avec le club, Araujo est dans les petits papiers de Cules.

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Araujo est revenu sur la saison et a fait le point. Interrogé sur l'état mental de l'équipe après quelques semaines difficiles, Araujo a répondu ceci.

"Maintenant, nous sommes bien, même si la saison ne s'est pas terminée comme nous le souhaitions. Nous devons rester humbles en tant qu'équipe et reconnaître d'où nous venons."

Même si certains ont ricané de l'impact que Xavi Hernandez a eu sur Barcelone depuis son arrivée sur le banc de touche, il semble que même les joueurs le choisissent comme le moment avant et après de la saison.

"Nous avons très mal commencé la première moitié de la saison, nous n'avions pas le moral. Mais avec l'arrivée de Xavi, tout a changé. L'équipe a grandi, elle se sent forte et nous apprenons beaucoup."

"Xavi vient nous ramener à la philosophie du Barca qui a été perdue ces dernières années. C'était très important, nous avons aussi montré où nous pouvons aller. Nous avons fait un grand match contre le Real Madrid, à Naples, contre l'Atlético... C'est là que nous pouvons aller et plus encore. C'est vrai qu'à la fin nous n'avons pas pu gagner de titres, mais nous devons être humbles et avoir confiance dans le travail que nous faisons. Je suis sûr que la saison prochaine sera une grande saison".

On a l'impression que Barcelone n'a pas réussi à convertir ses chances de faire quelque chose de spécial juste au moment où il était en position de le faire. Ferran Martinez a demandé à Araujo ce que l'équipe devait faire pour passer à l'étape suivante.

"Y croire. Croire en l'équipe, en nous-mêmes. Avoir confiance en ce que nous travaillons et en ce que le manager nous dit. Nous allons faire une bonne pré-saison, cela aide toujours en termes de groupe et d'apprentissage."