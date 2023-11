Barça : Araujo croule sous les offres

Ronald Araujo est devenu l'un des joueurs les plus importants du FC Barcelone au cours des deux dernières années, et ses efforts contre la Real Sociedad dimanche en sont la parfaite illustration. Le défenseur uruguayen a marqué de la tête à la 93e minute pour assurer une victoire écrasante aux Catalans et leur permettre d'engranger les trois points dont ils avaient tant besoin.

Araujo est devenu un défenseur central de premier ordre et il est sans aucun doute l'un des joueurs les plus populaires auprès de ses coéquipiers et des supporters. Son amour pour le FC Barcelone est évident, et il l'est d'autant plus qu'il a refusé de rejoindre la Premier League en 2022 pour rester en Catalogne.

Selon Sport, Araujo s'est vu proposer des contrats lucratifs par Liverpool et Chelsea alors que son contrat avec le FC Barcelone arrivait à son terme. Il a cependant refusé et a signé un nouveau contrat qui lui permet de gagner beaucoup moins que ce qu'il aurait gagné en Premier League.

Araujo est en passe de devenir un héros culte à Barcelone et, s'il reste au club pour la majeure partie de sa carrière, il finira par faire partie de la même conversation que des joueurs comme Gerard Piqué et Carles Puyol.