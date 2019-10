Barça - Ansu Fati convoqué avec l'Espagne U21 !

Après avoir obtenu la nationalité espagnole, le jeune talent du Barça (16 ans) a été appelé avec les Espoirs pour les qualifications de l'Euro 2021.

OFICIAL | Ansu Fati entra en la convocatoria de la @SeFutbol Sub-21 sustituyendo a Carles Pérez.



https://t.co/VBrXb509sQ pic.twitter.com/P4eGOYYoLZ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 11, 2019

pour être convoqué en sélection espagnole, Ansu Fati débutera par les Espoirs. Le jeune talent du profite de la blessure de son coéquipier Carles Perez pour intégrer la Rojita.

Révélation du début de saison en Catalogne, Ansu Fati était susceptible de jouer la prochaine avec les U17 au mais aussi les qualifications de l' avec les A, contre la Norvège et la .

C'est finalement une étape intermédiaire qui a été choisie pour le joueur formé à la Masia et lancé en professionnel au mois d'août par Ernesto Valverde. En six apparitions toutes compétitions confondues, il a inscrit deux buts et delivré une passe décisive.

Avec les U21 espagnols, Ansu Fati va jouer un match de qualification pour le prochain Euro de cette catégorie, face au Monténégro. Pour rappel, la Rojita est la tenant du titre après sa victoire en en juin dernier.