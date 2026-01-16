Ferran Torres et Lamine Yamal ont inscrit les buts pour les Catalans, qui se rapprochent ainsi d'un nouveau titre de champion.

Selon le quotidien AS, l'entraîneur Hansi Flick a réagi à cette victoire à Santander. Il a fait l'éloge du Racing, qu'il espère voir en Liga la saison prochaine.

« Au final, 2-0, c'est ce qui compte. Ce que j'apprécie le plus chez nos adversaires, c'est leur courage. Ils n'avaient rien à perdre, mais nous sommes qualifiés pour le tour suivant et c'est le plus important. L'ambiance était excellente. J'espère que le Racing accédera à la Liga. J'ai aimé leur défense.

« Pour le Racing, c'était l'un des matchs les plus importants de l'année. On ne gagne pas ce genre de rencontre grâce à la réputation, mais grâce à l'attitude. Et il est important de le démontrer. Pour nous aussi, c'était un match important. » Nous avons abordé la rencontre avec sérieux et la bonne mentalité.

Flick s'est également exprimé sur Joan Garcia, titularisé à la place de Wojciech Szczesny et Marc-André Ter Stegen.

« Il a quitté le terrain sans encaisser de but. Il a joué parce que nous l'avions décidé ainsi. Nous verrons comment il évoluera lors des prochains matchs, rien n'est encore décidé. Il pourrait jouer tous les matchs, mais il faut voir comment il se comporte. Il pourrait être fatigué. Il faut le ménager. »

Flick a également fait l'éloge de Fermin Lopez, qui a eu un impact considérable en sortant du banc à Santander.

« Il est exceptionnel. Aucun joueur ne lui ressemble. J'adore son attitude, son dynamisme. Il peut faire basculer un match grâce à son dynamisme et à ses passes précises. Il est toujours présent. C'est un très bon joueur. »