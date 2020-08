Balotelli devrait bientôt découvrir un nouveau championnat

Courtisé en MLS et en Turquie, le globe-trotter Mario Balotelli va encore voyager.

S'il est encore sous contrat jusqu'en 2022 avec Brescia, Mario Balotelli ne devrait pas y traîner longtemps. L'ancien joueur de l'OM est attendu ailleurs.

Alors que le club italien a été relégué en Serie B à l'issue de la saison dernière, l'attaquant italien s'est déjà trouvé deux nouveaux points de chute potentiels selon une indiscrétion du du Corriere dello Sport.

On parlerait ainsi de Super Mario en et en , lui qui a déjà connu la , la et la avec l'OM.

En effet, alors que le rêve de l'associer à Chicharito, serait lui aussi sur le coup. Mais où ira donc Balotelli cet été ? Pour le moment, le mystère reste entier.