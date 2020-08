OFFICIEL – Libre, Pedro signe à l'AS Roma

L'attaquant espagnol était libre de tout contrat depuis son départ de Chelsea.

Arrivé en fin de contrat à , Pedro a préféré quitter l' et la , pour s'offrir, à 33 ans, un dernier challenge.

Le champion du monde espagnol a signé un contrat jusqu'en 2023 avec l' .

"Je suis heureux d'être ici à Rome, a déclaré Pedro lors de son premier entretien avec les Giallorossi. Je suis ravi de ce nouveau défi et prêt à atteindre nos objectifs dans les saisons à venir. Je remercie les fans pour l'accueil reçu. J'espère les rendre heureux."



Ce sera le troisième club de sa carrière après avoir joué au (2007-2015) et à Chelsea (2015-2020).

Cinquième du dernier championnat d' et seulement qualifiée pour la , la Roma espère, avec le recrutement de Pedro, pouvoir retrouver la à l'issue de la saison. Il faut dire que l'international espagnol a l'expérience et un palmarès qui parle pour lui.

En plus d'une Coupe du Monde et d'un Euro avec la Roja, Pedro pèse trois Ligues des Champions, cinq avec le FC Barcelone, une Premier League, une et une Ligue Europa avec Chelsea. Avoir un Pedro dans son équipe est donc souvent synonyme de succès.