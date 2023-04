Balotelli, c'est fini ! La déclaration choquante

La carrière internationale de Mario Balotelli semble terminée, le sélectionneur italien Roberto Mancini admettant que "ce chapitre est clos".

L'énigmatique ancien attaquant de Manchester City, Liverpool et l'Inter espérait revenir dans le giron de la Squadra Azzurra après avoir inscrit 14 buts en 36 sélections. Mais Balotelli, aujourd'hui âgé de 32 ans, évolue en Suisse, à Sion, où il a trouvé le chemin des filets à cinq reprises cette saison. Sa capacité à susciter la controverse partout où il passe semble l'avoir écarté de la course à un rappel en sélection.

Mancini cash avec Balotelli

Mancini, qui a travaillé avec l'attaquant mercantile à City et à l'Inter tout en lui accordant trois sélections internationales, a répondu aux journalistes qui lui demandaient si Balotelli était toujours dans ses pensées : "Je pense que ce chapitre est clos".

L'Italie a parfois manqué de puissance de feu, ce qui a conduit Balotelli à poster sur Instagram qu'"il y a des attaquants italiens et ils sont en bonne forme", mais l'Argentin Mateo Retegui a marqué à chacune de ses deux premières apparitions avec les Azzurri lors de la dernière pause internationale et Mancini est désireux de trouver plus d'options plus près de chez lui. Il a ajouté, alors que Retegui évolue actuellement à Tigre : "Nous suivons beaucoup de joueurs, si nous parvenons à les faire venir de Serie A, nous sommes plus heureux. Il n'est pas facile pour nous d'appeler un joueur de l'autre côté du monde, cela me semble illogique. Ciro [Immobile] a toujours été blessé lors de ses dernières convocations, sinon il aurait été là. Ce n'est pas lui le problème".