Ballon d'Or, une légende de Premier League dézingue Vinicius

Une icône de Premier League s’est emportée contre Vinicius Junior, samedi, après son boycott au Ballon d’Or.

La semaine a été très longue pour Vinícius Júnior. Le Brésilien cristallise les lignes depuis lundi dernier et la cérémonie du Ballon d’Or. Son absence à l’évènement a eu le don d’attiser la foudre d’une légende de Premier League qui ne l’a pas épargné, ce samedi.

Gary Neville fracasse Vinícius Júnior

Semaine sombre pour Vinicius et le Real Madrid. Depuis la défaite au Classico contre le Barça, samedi (0-4), les choses ne vont pas dans le bon sens pour le club de la capitale. La Maison Blanche espérait notamment faire oublier cette humiliation en célébrant le Ballon d’Or de Vinicius Junior, lundi. Mais les choses ont pris une tournure déroutante pour l’international auriverde qui n’a plus été finalement sacré. Le titre est revenu plutôt au milieu de terrain de Manchester City, Rodri, alors que Vinicius a terminé 2e.

Un dénouement qui n’avait pas plus au Real Madrid qui a décidé de boycotter la cérémonie. Ainsi, aucun membre de la délégation madrilène, composée de Florentino Pérez, Carlo Ancelotti, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Kylian Mbappé et surtout Vinícius Júnior, n’était présent au Théâtre de Châtelet, lundi. Alors que le Real Madrid est entré en guerre avec les organisateurs dont France Football et l'UEFA, Gary Neville s’est permis de donner son avis sur l’attitude de Vinicius, ce samedi. « Vinicius Jr. n'a pas de classe, je suis content que Rodri ait remporté le Ballon d'Or. Cela revient à un joueur qui a apporté une contribution constante semaine après semaine », a cinglé la légende de Manchester United lors de son passage dans le podcast, It's Called Soccer.