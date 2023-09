Ballon d’Or : Le gros coup de gueule d’Adrien Rabiot sur son absence

Absent de la liste des 30 joueurs nominés pour le Ballon d’Or 2023, Adrien Rabiot ne trouve pas logique le classement.

Depuis quelques jours, l’UEFA a rendu publique la liste des 30 joueurs nominés pour prétendre au Ballon d’Or de France Football cette année. Parmi ceux-ci, l’on remarque l’absence de l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot.

Rabiot trop dur envers l’UEFA

Les joueurs en lice pour succéder à Karim Benzema sont désormais connus. Après études, l’instance dirigeante du football européen a dévoilé la liste des 30 footballeurs nominés pour prétendre à ce prestigieux trophée longtemps dominé par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, respectivement vainqueurs à sept et cinq reprises.

Bien que son club soit en déclin, Adrien Rabiot n’a pas connu une si mauvaise saison. Son absence parmi les 30 nominés prétendants au titre du Ballon d’Or 2023 agace l’international milieu central français (37 capes, 03 buts). Le joueur passé par le centre de formation de Manchester City n’a pas caché son amertume. Ceci dans une interview accordée à L’Equipe.

« Indifférent non (à propos de son absence), parce que je me dis que j’ai réalisé quand même une très grosse saison sur le plan individuel et parce qu’en voyant certains joueurs qui y figurent, j’ai pensé que ce n’est pas forcément logique. Mais je n’ai jamais été quelqu’un qui cherche les récompenses individuelles, je suis centré sur le collectif, et ceux qui décident de tout ça n’ont peut-être pas en tête toute la saison d’un joueur. Parfois, un ou deux bons matches en Ligue des Champions peuvent suffire», a déclaré le milieu central français dans les colonnes du quotidien sportif français.

Alors qu’il a passé une campagne sportive convaincante l’exercice écoulé et auteur d’une Coupe du monde réussie au Qatar avec une place de finaliste, Adrien Rabiot aurait pu prétendre à une place dans les 30 nominés de l’UEFA pour le Ballon d’Or. Seulement avec la Juventus, le Français a disputé 48 matchs toutes compétitions confondues pour 11 buts inscrits et 5 passes décisives.

Avec l’Equipe de France, Rabiot a pu disputer six matchs en Coupe du monde. Sur l’ensemble, le natif de Saint-Maurice inscrit un but et délivre autant de passe décisive.