Ballon d'Or, Javier Tebas dézingue le Real Madrid

Le président de la Liga, Javier Tebas, a taclé mardi le Real Madrid après son boycott de la cérémonie du Ballon d’Or.

Le monde du football a été pris à contre-pied dans la journée du lundi. Grand favori au Ballon d’Or, Vinícius Júnior a finalement terminé à la deuxième place derrière Rodri. Une issue qui a énervé le Real Madrid qui a décidé de boycotter la cérémonie du Ballon d’Or. Une attitude du club de la capitale qui ne passe pas auprès du président de la Liga, Javier Tebas.

Javier Tebas fustige l’absence du Real Madrid à la cérémonie du Ballon d’Or

Il n’y avait aucun membre du Real Madrid au Théâtre de Châtelet de Paris, lundi. La Maison-Blanche a pourtant été élue meilleur club de l’année et Carlo Ancelotti s’est vu décerner le prix du meilleur entraineur de l’année. Mais personne au club n’était présent la cérémonie en guise de soutien à Vinícius Júnior. Le Real Madrid a, en effet, annulé le voyage de sa délégation après avoir appris plus tôt que le Brésilien ne serait pas le Ballon d’Or de l’année. Il y a quelques heures, on apprenait également que le Real Madrid a décidé de rompre tout lien avec les organisateurs du Ballon d’Or dont France Football et l’UEFA. Une attitude décriée par plusieurs personnalités du football, dont le président de la Liga, Javier Tebas.

« Je suis supporter du Real. Les valeurs importantes de ce club sont d’être un gentleman et de se serrer la main quand on perd. Je pense que cela fait un certain temps que le Real Madrid a perdu cet état d’esprit. Ils auraient dû se rendre à cette cérémonie et ne pas mettre en cause le système de France Football, qui est transparent, avec 100 journalistes qui votent. La victimisation du Real n’a pas lieu d’être et est exagérée. Je ne sais pas sur quel chemin ils vont. Ce manque d’élégance, nous le vivons en Espagne aussi », a lâché Javier Tebas dans un entretien accordé à L’Equipe.