Ballon d'Or, le message glacial de Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti a été élu entraîneur de l'année par France Football pour 2024, mais n'a pas reçu son prix.

Ancelotti a joué un rôle clé dans le doublé Liga-Ligue des Champions pour les Blancos la saison dernière, en effectuant un changement tactique clé dans la première moitié de la saison en utilisant Jude Bellingham comme buteur, puis en le déplaçant sur le côté gauche dans la seconde moitié de la saison. Son remplacement, faisant entrer Joselu Mato dans les dernières minutes, a également fait basculer leur demi-finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich.

C'est un autre ancien entraîneur de Chelsea qui a remporté le prix féminin, avec Emma Hayes qui a battu l'ancien entraîneur de Barcelone Jonatan Giraldez. Hayes est depuis partie pour prendre la tête de l'USWNT. Pendant ce temps, le Real Madrid a également été nommé équipe de l'année, avec des équipes comme Gérone et Manchester City en compétition, mais encore une fois, n'était pas présent pour recevoir le prix.

L'entraîneur italien a publié un message peu après la remise du prix, remerciant les joueurs du Real Madrid, le président, le club, la famille et en particulier Vinicius et Dani Carvajal. Le Brésilien est arrivé deuxième au classement du Ballon d'Or, tandis que Carvajal a terminé quatrième, ex-aequo avec Jude Bellingham. Ancelotti a devancé Xabi Alonso et Pep Guardiola pour ce prix.