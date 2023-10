Ballon d'Or, Dugarry scandalisé par la campagne pro-Mbappé

Dans un peu plus de deux semaines, le vainqueur du Ballon d’Or 2023 sera connu. Mais avant, Christophe Dugarry snobe Mbappé et fait son choix.

Ancien joueur de l’Equipe de France, le champion du monde 1998 ne veut pas jouer au compatriotisme pour le choix du vainqueur du Ballon d’Or 2023. Pour le choix du vainqueur final, Christophe Dugarry tacle sévèrement Kylian Mbappé qu’il relègue au troisième plan, désignant ses favoris pour succéder à Karim Benzema.

Christophe Dugarry sans pitié contre Mbappé

Le successeur de Karim Benzema au Ballon d’Or sera connu au soir du 30 octobre prochain. Mais avant, les sorties se multiplient ces derniers jours, chacun défendant son candidat à sa façon. C’est le cas d’Adrien Rabiot, récemment, qui a placé le Bondynois devant tous les autres prétendants au titre. Mais pour Christophe Dugarry, les statistiques sont là, et Mbappé est loin derrière les autres, notamment Lionel Messi, et Erling Haaland.

"Ça me fait rire. Tu sens que c’est le bal des faux-culs. Les journalistes posent la question et tu ne sais pas s’ils le pensent vraiment (…) On pose la question à Deschamps mais je suis sûr qu’il n’en a rien à foutre, il ne faut pas qu’il vexe son joueur", a déclaré l’ancien international français (55 capes, 08 buts), mardi dans Rothen s’enflamme sur RMC.

"Déjà qu’il (Mbappé, NDLR) ne marque pas un but en ce moment (depuis quatre matchs), il n’est pas très bien, il a peur de le vexer donc, il est obligé de faire une réponse entre deux (…) Tu vois ceux qui ont un peu de courage et ceux qui en ont un peu moins. Ne me faites pas un rapprochement et ne me ‘frittez’ pas avec Deschamps. Je parle de tous ceux qui donnent leur avis, les copains des copains, ceux qui ont un intérêt. Il n’y a aucune véritable franchise dans tout ça. Le Ballon d’or, on n’en a rien à faire ça n’intéresse personne", a-t-il ajouté.

Le Ballon d’Or 2023, selon Dugarry

S’il ne voit pas son jeune compatriote comme le prochain vainqueur du Ballon d’Or de France Football, Christophe Dugarry désigne celui qui mérite d’être le digne successeur de Karim Benzema pour le titre. A l’en croire, le titre se jouera entre Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du monde 2022, et Erling Haaland, qui a réalisé un triplé retentissant avec Manchester City avec des statistiques époustouflantes.

"Aujourd’hui, pour mettre les pieds dans le plat, je ne le donnerais pas à Mbappé, aussi fort soit-il (…) Moi, je le donnerais à quelqu’un qui a été titré, ce serait soit Messi, mais plutôt à Haaland. A partir du moment où Kylian n’a pas été titré, même s’il a des stats exceptionnelles, je ne le lui donnerais pas cette année", a fait savoir Dugarry.

"Il y a toujours des discussions, c’est le propre d’une élection mais quand tu commences à devoir faire parler les copains des copains pour faire une espèce de lobbying, c’est que ce n’est pas si évident que ça et que tu ne le mérites pas forcément plus que les autres. Les uns et les autres me font beaucoup rire dans cette espèce de manège, de lobbying…", a-t-il conclu.

Cette sortie de l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, de l’Olympique de Marseille et de l’AC Milan ne ferait pas plaisir à Kylian Mbappé, qui se voit un candidat sérieux au titre du Ballon d’Or. Le Français ne doit pas succéder à l’autre, selon Dugarry. Est-ce logique la déclaration de Dugarry ? Wait and see !