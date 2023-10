Ballon d’Or : Détails des votes par jurys, encore des surprises !

Le lauréat du Ballon d’Or a été divulgué ce lundi et il s’agit de Lionel Messi. Mais quels ont été les votes des jurys.

On connait le vainqueur du 67e Ballon d’Or. Il s’agit sans surprise de Lionel Messi. Le génie argentin a remporté cette récompense pour la 8e fois de sa carrière, en devançant le duo Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Messi n’a pas tout survolé

Le sacre de La Pulga était prévisible. Il n’y avait pas trop de doutes quant à son triomphe. En revanche, la certitude résidant dans le nombre de voix qu’il allait récolter et aussi ses mentions comme numéro 1 dans les différents votes des jurys.

Cette année, et comme ce fut déjà le cas l’année dernière, 100 votants ont participé au scrutin. Ils appartiennent aux 100 pays dont les sélections nationales figurent dans le Top 100 du classement FIFA. Didier Drogba, l’ambassadeur du trophée, a aussi fourni son Top 5.

Pour connaitre tous les votes des jurys, il faudra encore attendre un peu. C’est vendredi prochain que seront divulgués tous les détails des bulletins soumis. Mais, on peut d’ores et déjà assurer qu’il y aura des surprises. Il y en a quasiment toujours.

L’année dernière, par exemple, le votant égyptien Inas Mazhar a mis son compatriote Mohamed Salah en tant que numéro 1. Un choix qui a fait gagner pas mal de places au Pharaon. Le vote loufoque le plus célèbre reste cependant celui du sri-lankais Haifiz Marikar, qui en 2021 avait placé Trent Alexander-Arnold à la 1e place et Pierre-Emerick Aubameyang à la 2e. Depuis, il n’a heureusement plus revoté.